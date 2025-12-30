Parque Entre Cerros: Joya natural de Xela con cabañas, piscina y sauna

-

Si buscas una escapada a la naturaleza o un hospedaje familiar con encanto rústico, el Parque Entre Cerros Quetzaltenango es el destino turístico ideal.

Ubicado en Cantón Candelaria, este refugio ofrece senderos sombreados, cabañas rústicas Xela, sauna y piscina Entre Cerros para desconectar del ritmo acelerado. Descubre cómo llegar a este secreto mejor guardado de Xela desde la Ciudad de Guatemala y disfruta de sus actividades al aire libre.





El diseño rústico permite vivir una experiencia especial. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El Parque Entre Cerros, ubicado en Cantón Candelaria, sector 1 de Quetzaltenango, se ha convertido en uno de los destinos preferidos por familias, parejas y grupos de amigos que buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar un día en contacto con la naturaleza.

Rodeado por un bosque templado, el parque ofrece senderos sombreados, amplias áreas verdes y espacios pensados para relajarse o divertirse, convirtiéndose en un refugio ideal para respirar aire puro y renovarse.

Aventura, descanso y comodidad

Entre Cerros cuenta con acogedoras cabañas equipadas para quienes desean prolongar la estadía sin perder el encanto rústico del entorno. Hospedarse aquí permite despertar entre árboles, rodeado del canto de aves y un ambiente totalmente natural.





Espacios para caminar y esparcirse conviviendo con la naturaleza. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El parque también dispone de un servicio de sauna, muy solicitado por quienes buscan cerrar su jornada con un momento de relajación y bienestar.





Las cabañas están diseñadas para ser acogedoras. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

En días soleados, la piscina es el punto de mayor actividad. Ideal para familias y grupos de amigos, ofrece un espacio seguro y agradable para refrescarse, descansar o disfrutar actividades al aire libre. Las áreas verdes que la rodean son perfectas para leer, convivir o simplemente relajarse.

Espacios para convivir

Para los visitantes que prefieren actividades tranquilas, el lugar ofrece kioscos y áreas de picnic, permitiendo llevar alimentos para compartir un almuerzo en medio del paisaje. Este espacio es ideal para convivencias, paseos familiares o escapadas de fin de semana.

Cómo llegar desde la Ciudad de Guatemala

Para quienes viajan desde la capital, el trayecto toma entre tres y cuatro horas. El recorrido inicia en la Calzada Roosevelt y continúa por la Carretera Interamericana CA-1, rumbo al occidente del país. El viaje avanza por municipios como Chimaltenango, Tecpán y Los Encuentros antes de llegar a Quetzaltenango.





Los lugares están diseñados para compartir en familia. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Al ingresar a la ciudad, se toma el periférico y luego la ruta que conduce hacia la zona 1, continuando hasta Cantón Candelaria, sector 1. El acceso al parque es sencillo y puede ubicarse fácilmente utilizando aplicaciones de navegación.

