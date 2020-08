Conservacionista denuncia amenazas de cazadores furtivos en Petén

El conservacionista guatemalteco Francisco Asturias denunció a través de un video que publicó en Youtube, a un grupo de cazadores furtivos que ingresan de forma recurrente al Biotopo 'Dos lagunas', área protegida que comprende 49,500 hectáreas de la Biosfera Maya.

Venados de cola blanca, tortuga blanca, coches de monte, tigrillos, ocelotes, jaguares, loros y otras especies en peligro de extinción habitan este santuario.

Asturias, quien capta con su lente la diversidad del lugar compartió su preocupación por el ingreso de estas personas al área, quienes asegura, portan armas para saquear y cazar especies seriamente amenazadas.

Las fotografías de fauna de Francisco Asturias recorren el mundo. (Foto: Francisco Asturias oficial)

En el clip y con un rostro de preocupación Francisco contó la situación que se vive en el área:

"Soy Francisco Asturias, hace unos meses, en febrero, hice la denuncia formal, acerca de unos cazadores que ingresaron al Biotopo 'Dos Lagunas', entre estos cazadores de la población de Uaxactún, existe uno que se llama Juan Galván, he puesto la denuncia en el Ministerio Público, las autoridades vinieron a Uaxactún a hacer la captura pero ellos huyeron y no sucedió nada", expresó.

"A principios de Julio, saliendo de 'Dos Lagunas', íbamos en una cuatrimoto, el director de 'Dos Laguna's, además de un guarda recursos de Conap; nos topamos con dos cazadores muy agresivos... los saludamos pero él nos respondió de una manera muy agresiva, incluso paró la moto delante de nosotros, se volteó y nos vio con una mirada muy fea, el director de Cecon (Centro de estudios conservacionistas) comentó: 'me voy a adelantar antes de que me pegue un balazo en la espalda', continuamos y no sucedió nada". dijo en el relato.

"Ahora, 15 días más tarde entré a 'Dos Lagunas', me lo encontré nuevamente, primero vi a otro cazador que iba adelante, él escuchó la cuatrimoto donde yo venía y paró, lo saludé y le pregunté a dónde iba, él me dijo que de paseo, le dije que por qué llevaba arma y me contestó que porque había muchas culebras, ¡qué pretexto más absurdo, ridículo!, me despedí de él y continué, más adelante me topé con Juan Galván... ya estaba parado, esperándome, con el rifle en su mano izquierda. Le dije: 'Otra vez te encuentro en la montaña vos' y me respondió de una manera altanera, abusiva, agresiva y retante, esto me enojó mucho, le dije que seguro estaba haciendo cosas malas y por eso me miraba de esa manera, su mirada me quedó grabada, tenía mucho odio", aseguró.

Francico Asturias lleva 15 años en la Bosfera Maya, velando por la conservación de la fauna de Guatemala. (Foto: Francisco Asturias)

En su relato, Asturias aseguró nervioso que teme por su vida y dejó un fuerte mensaje:

"Cualquier cosa que me suceda dentro de la montaña, sin duda alguna, lo hago responsable a él, ya tiene orden de captura por el Ministerio Público y sigue entrando a cazar día tras día en la concesión de Uaxactún, todo el pueblo sabe que él se dedica a esto, no Xatea, no busca otra actividad económica, caza ilegalmente, no tiene licencia de cacería, ni licencia de portación de armas, es época de veda, además él vende la carne, no es cacería de subsistencia, es cacería comercial, está rompiendo todas las normas y tiene orden de captura y sigue entrando a todas estas áreas a cazar, las autoridades de Uaxactún deberían de hacer algo", dijo.

Francisco Asturias capta la rutina de todas las especies del área. (Foto: Francisco Asturias)

Francisco Asturias comentó a Soy502 que lleva 15 años en el área y siempre ha visto a los cazadores, además aseguró que Galván recorre la zona desde inicios del 2020.

Asturias dijo a este medio que, cuando confrontó a Galván preguntando qué hacía en el lugar, le respondió: "Y a vos qué P... te importa, Ya me estoy cansando de cómo chingas". Además afirma que estos hombres venden la carne que consiguen en Dos Lagunas, de cierta especie, mientras, en el mercado de San Benito la hacen pasar por carne de venado.

MIRA EL VIDEO:

