Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara anuncia exámenes de admisión 2026

  • Por Selene Mejía
06 de octubre de 2025, 14:53
La institución iniciará los exámenes de admisión para el ciclo 2026. (Foto: Conservatorio Nacional Música)

La institución iniciará los exámenes de admisión para el ciclo 2026. (Foto: Conservatorio Nacional Música)

El Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" anuncia las fechas en las que se llevará a cabo los exámenes de admisión para el ciclo 2026.

La institución educativa abre las puertas a quienes deseen prepararse en carreras musicales o quienes deseen conocer un instrumento. 

examenes admisión conservatorio nacional música 2026 2
Foto: Conservatorio Nacional de Música.

¿Quienes puede hacer el examen de admisión?

Está dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años y adolescentes de 12 a 15 años de edad, con o sin conocimiento musical previo. 

Fechas

Los exámenes de admisión para niños y jóvenes, se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, a partir de las 2:30 p. m.  

examenes admisión conservatorio nacional música 2026 3
Foto: Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara.

¿Dónde se realizarán los exámenes?

Las evaluaciones se realizarán en el Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", ubicado en la 3ra. avenida 4-61, zona 1. 

Toma nota

Toma en cuenta que varios alumnos ingresarán a la convocatoria. Llega por lo menos 15 minutos antes del horario acordado. 

Lleva a la mano la información educativa de los pequeños, podría necesario consultarla. 

examenes admisión conservatorio nacional música 2026 4
Foto: Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara.

Horarios de clases 

Las clases en el Conservatorio se llevan a cabo por semestres de enero a noviembre.  El horario es de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Según los cursos que se asignen los alumnos podrían presentarse un mínimo de 3 días.

exámense admisión consewrvatorio 1

exámense admisión consewrvatorio 2

