Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara anuncia exámenes de admisión 2026

El Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" anuncia las fechas en las que se llevará a cabo los exámenes de admisión para el ciclo 2026.
La institución educativa abre las puertas a quienes deseen prepararse en carreras musicales o quienes deseen conocer un instrumento.
¿Quienes puede hacer el examen de admisión?
Está dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años y adolescentes de 12 a 15 años de edad, con o sin conocimiento musical previo.
Fechas
Los exámenes de admisión para niños y jóvenes, se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, a partir de las 2:30 p. m.
¿Dónde se realizarán los exámenes?
Las evaluaciones se realizarán en el Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", ubicado en la 3ra. avenida 4-61, zona 1.
Toma nota
Toma en cuenta que varios alumnos ingresarán a la convocatoria. Llega por lo menos 15 minutos antes del horario acordado.
Lleva a la mano la información educativa de los pequeños, podría necesario consultarla.
Horarios de clases
Las clases en el Conservatorio se llevan a cabo por semestres de enero a noviembre. El horario es de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Según los cursos que se asignen los alumnos podrían presentarse un mínimo de 3 días.
