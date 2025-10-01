Esta es la última fecha de pruebas de conocimientos para ingresar a la USAC

-

Esta es la cuarta oportunidad para realizar las Pruebas de Conocimientos Básicos en la Universidad de San Carlos de Guatemala para los estudiantes de primer ingreso de 2026.

OTRAS NOTICIAS: Inscripciones y reinscripciones para la USAC serán gratuitas el ciclo 2026

Si ya realizaste la Prueba de Orientación Vocacional, el siguiente paso para tu ingreso a la USAC son las Pruebas de Conocimientos Básicos. Esta es la cuarta oportunidad para hacerlas según el Sistema de Ubicación y Nivelación SUN.

¿Qué son las Pruebas de Conocimientos Básicos (PCB) de la USAC?

Se trata de una serie de evaluaciones generales que miden los conocimientos y habilidades fundamentales del nivel medio: Básico y Diversificado, en materias como biología, física, lenguaje, matemática y química.

Su fin es determinar si un aspirante tiene las bases para ingresar a una carrera universitaria específica. Estas son uno de los requisitos para el ingreso a las institución y evalúa los conocimientos requeridos por cada facultad o unidad académica, y el resultado es necesario para realizar las pruebas específicas de cada facultad.

TE PUEDE INTERESAR: Pasos para asignarte la Prueba de Orientación Vocacional en la USAC

Última fecha para las PCB

La cuarta oportunidad para hacer las pruebas para ingresar a la USAC en el 2026 es:

Asignación: Del 21 al 23 de octubre 2025.

Aplicación: Del 29 de octubre al 12 de noviembre 2025.

Resultados: A partir del 14 de noviembre 2025.

Pasos para asignarte las pruebas de conocimiento

Accede al sistema: Ingresa a la plataforma SUN en línea aquí.

Crea una cuenta: Selecciona la opción "Crear Cuenta" si es tu primer ingreso y utiliza tu número de orientación vocacional.

Inicia sesión: Ingresa a tu cuenta con tu número de orientación vocacional y la contraseña que hayas registrado.

Selecciona centro y carrera: En el menú, elige tu centro universitario y la facultad o carrera a la que deseas ingresar.

Confirma tus datos: Verifica que la información sea correcta y da clic en "asignar".

Descarga tu constancia: Se generará una constancia con la fecha y hora de tu evaluación, descárgala y guárdala para consultarla.