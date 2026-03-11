GAC Motor lanza en Guatemala el SUV híbrido enchufable S7

-

GAC Motor anunció la llegada a Guatemala del GAC S7, un SUV híbrido enchufable que incorpora sistemas de asistencia a la conducción, conectividad y un sistema de motorización enfocado en la eficiencia energética.

El modelo forma parte de la estrategia de la marca para ampliar su portafolio en el país con vehículos que integran tecnología híbrida y herramientas de apoyo para la conducción.

Tecnología para la conducción

El GAC S7 incorpora una arquitectura electrónica que integra sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estas funciones están diseñadas para apoyar la conducción en diferentes condiciones de manejo, tanto en trayectos urbanos como en rutas de mayor altitud o pendientes.

El sistema de propulsión híbrido enchufable combina eficiencia en el consumo de combustible con un desempeño orientado a trayectos diarios y recorridos de mayor distancia.

Espacio y conectividad en el interior

En el interior, el vehículo incorpora un concepto de cabina denominado "Premium Lounge", que prioriza el espacio entre ejes y la distribución del habitáculo.

El modelo incluye un sistema de infoentretenimiento con conectividad, controles digitales y un diseño enfocado en la interacción del conductor con las funciones del vehículo. También integra un sistema de insonorización que reduce el ruido exterior durante los recorridos.

“ La llegada del GAC S7 a Guatemala marca un hito en nuestra expansión regional. Estamos entregando un vehículo que responde a las necesidades del conductor moderno, con herramientas de seguridad, conectividad y tecnología. ” Angello Passarelli , Gerente de Marca GAC.

Disponibilidad en Guatemala

El GAC S7 estará disponible en la sala de ventas de la marca en Guatemala a partir del 11 de marzo.

Las personas interesadas podrán conocer las versiones del modelo, agendar pruebas de manejo y obtener información sobre planes de financiamiento disponibles.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para más información, se puede visitar el sitio gacmotor.gt/ o las redes sociales de la marca como @GACMotorGT.