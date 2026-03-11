Fans se preparan para el regreso de Arcángel en Guatemala

-

Tras la noticia a través de las redes, del regreso de Arcángel al país, los fans mostraron su emoción hasta hacerlo un acontecimiento viral.

Arcángel realiza su gira "La 8a. Maravilla", e incluye al país, mientras habla de su carrera y todo lo que ha vivido a través de los años.

"Hubo un momento en el que entendí que nadie te prepara para perder, pero la vida igual te examina, aprendí a caer sin hacer ruido, ¡también a levantarme sin anunciarlo! Entendí que el respeto no se pide si no que se construye cuando nadie esta mirando y ¿saben qué? Hoy valoro la paz mucho más que el ruido, la verdad más que la razón y el proceso más que el resultado, ya que no todo el que brilla está completo ni todo el que calla está vacío, un día comprendí que no era llegar más lejos si no caminar despierto "lúcido", aquí les presento mi octavo disco #La8vaMaravilla", explicó acerca del nuevo material que es motivo de la gira.

El artista puertorriqueño, considerado una de las leyendas del género urbano, incluirá a Guatemala en su tour con motivo de su 20 aniversario, con sus clásicos, de trap y reguetón de la vieja y nueva escuela.

Fecha

Su show se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2026 en Explanada 5.