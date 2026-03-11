Guardiola: "¿Remontar? Es complicado, pero lo intentaremos en casa"

-

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que ve complicado darle la vuelta a la eliminatoria frente al Real Madrid, aunque aseguró que su equipo intentará competir hasta el final.

Durante la rueda de prensa, el entrenador fue sincero al valorar las opciones de remontada: "¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor".

Aun así, el técnico catalán defendió el rendimiento de sus jugadores y consideró que el marcador final fue demasiado duro para lo que se vio sobre el terreno de juego. Según explicó, su equipo generó buenas acciones ofensivas y logró llegar con claridad a zonas peligrosas, aunque faltó precisión en los últimos metros.

"Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea, nos han funcionado bien los pases... pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente", analizó.

Guardiola también quiso reconocer el mérito del conjunto blanco, destacando la calidad de su rival y la forma en que supo frenar el juego de transición de su equipo.

"El Real Madrid se lo ha merecido. Es un equipo con mucha calidad y nos han cortado muchas transiciones. En la segunda parte hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones para marcar algún gol", señaló.