Arbeloa: "Valverde representa lo que es el Real Madrid a la perfección"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó la actuación del uruguayo Federico Valverde tras su papel decisivo en la victoria frente al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Durante su comparecencia ante los medios, el técnico elogió ampliamente al centrocampista y su importancia dentro del vestuario del conjunto blanco.

"Feliz por Valverde, por lo pesado que soy con él, he pensado muchas veces si me va a acabar odiando por las chapas que le pego transmitiéndole lo importante que es para el vestuario. Es el Juanito del Siglo XXI, representa lo que es el Real Madrid a la perfección. Es uno de los líderes en el que se siente reflejada la afición. Me llena de orgullo su noche, se la merece por tanto sacrificio, por ser siempre el primero a la hora de empujar y predicar con el ejemplo", elogió en rueda de prensa.

Arbeloa también subrayó su satisfacción por cómo su equipo ejecutó la estrategia trabajada durante la semana, diseñada para aprovechar los espacios que esperaba dejar el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

"Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas. Desde el primer día dije que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores pero necesitamos ser un gran equipo. Deben tener mentalidad colectiva, saber lo que hacer sin balón y con él, son futbolistas con calidad diferencial pero son mejores si tienen una misma idea y la cumplen", comentó.

El entrenador madridista concluyó reconociendo la magnitud del rival y el prestigio del técnico catalán. "Ni me acerco a querer compararme con Pep Guardiola y la historia que ha hecho en el mundo del futbol, lo que ha ganado. Es uno de nuestros grandes rivales y cada vez que le superamos engrandece al Real Madrid por la magnitud del rival", cerró.