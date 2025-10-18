Esto dijo Consuelo Porras sobre el gobierno de Arévalo y la fuga de reos

-

El MP lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Bernardo Arévalo, no solo por la fuga, sino por otros hechos que catalogó como "corrupción".

El Ministerio Público (MP) ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de la investigación inicial que realizó por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

La primera en hablar en la conferencia, fue la fiscal general, Consuelo Porras, quien aseguró que las investigaciones confirman que la fuga de los reos fue posible por complicidad de funcionarios del Estado encargados de la seguridad.

"No estamos hablando de omisiones, sino una estructura de corrupción incrustada en el corazón del Ejecutivo", dijo Porras.

Luego mencionó que el MP tiene múltiples denuncias que ha interpuesto la Contraloría General de Cuentas en casi todos los ministerios.

"La situación es tan generalizada, que ya no puede hablarse de casos aislados, es una administración colapsada".

Criticó, además, que los funcionarios de Gobernación y Sistema Penitenciario no hayan sido destituidos.

"El presidente de la República aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, entre otros, esta decisión es incoherente ante los hechos, ya que se debió haber destituido inmediatamente a los responsables, es una burla inaceptable, por lo que respetuosamente desde el MP le solicito al señor presidente que actúe con responsabilidad", dijo Porras.

Aprovechó para decir que con las acciones del Ejecutivo, quedó claro "quienes son los verdaderos corruptos en Guatemala".

Además, dijo que no habrá impunidad y que el MP es la piedra angular del sistema de justicia de Guatemala.

Ante esto, el Gobierno se limitó a decir: "No comentaremos sobre montajes mediáticos. El Gobierno sigue trabajando en lo urgente y prioritario: recaptura de los fugados y el fortalecimiento del equipo del Mingob. El pueblo de Guatemala lo sabe, y no se deja engañar".