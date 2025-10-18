Solo un pandillero fugado de Fraijanes II posee orden de captura internacional

-

De los 20 pandilleros fugados de la cárcel Fraijanes II, uno ya fue recapturado y 19 más continúan evadidos. El MP aún tramita las alertas internacionales.

Los 20 pandilleros del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, tienen vigente una orden de captura en Guatemala por el delito de evasión. Mientras que a nivel internacional, solo uno tiene activa la alerta roja de búsqueda.

Se trata de Fernando Muñoz Sinar, alias "El Happy", quien es la segunda vez que evade los controles internos y se escapa de prisión.

El interés principal en este pandillero es porque estaba por iniciar juicio en su contra por el delito de asesinato y asociación ilícita.

En la página de Interpol ya aparece su fotografía, nombre y que es buscado por "evasión, pendiente de iniciar debate oral y publico por 133 asesinatos y 43 asesinatos en grados de tentativa".

Fernando Muñoz Sinar es buscado por las autoridades, luego de fugarse de la cárcel de Fraijanes II. (Foto: Mingob)

Emma Flores, fiscal contra el Delito de Extorsión, explicó que ya empezaron con el trámite para que el resto de pandilleros se active la alerta internacional y puedan ser capturados en otros países.

"Está en trámite la solicitud de las otras personas", dijo Flores.

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)

Hipótesis

De acuerdo a lo que expuso en una conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) actuó de oficio, porque las autoridades no presentaron una denuncia. Explicó que desde el momento en que se conoció públicamente de la fuga de los pandilleros, iniciaron con las investigaciones, entre estas, una inspección ocular, toma de fotografía y localización de ubicación GPS de la cárcel.

Detalló que ingresaron a la cárcel y contabilizaron cuatro anillos de seguridad, no ubicaron alteraciones ni boquetes, por lo que la principal hipótesis que tienen es que los pandilleros salieron por la puerta principal en colaboración con funcionarios del Sistema Penitenciario (SP).

La investigación es prematura aún, pues la Fiscalía no sabe con exactitud cuando fue que los pandilleros evadieron la prisión. Solo tienen un tiempo estimado, creen que pudieron salir entre el 8 y 11 de octubre.

"En cuanto a la temporalidad de la fuga de los privados de libertad, la Fiscalía también está trabajando desde el domingo, para determinar una fecha o tiempo establecido. Hemos podido establecer que hubo por medio de videoconferencia audiencias y todavía se encontraban entre la semana del 10 de octubre. También se solicitaron visitas que recibieron los privados de libertad, en donde también se pudo establecer este tiempo. Estamos casi entre el lapso del 8 a 11 de octubre", manifestó la fiscal.

Además, dijo que si bien hay cámaras de videovigilancia en la cárcel, las mismas fueron manipuladas.