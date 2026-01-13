Consuelo Porras entre las primeras en votar en elección del CANG

Este martes 13 de enero se desarrolla la segunda vuelta de elecciones en el Colegio de Abogados para integrar la Comisión de Postulación a magistrados del TSE.
EN CONTEXTO: Decanos de Derecho eligen representante para postuladora del TSE
Los centros de votación del Colegio de Abogados abrieron sus puertas a las 8:00 horas de este martes 13 de enero. En la elección de este día, los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirán a su representante que integrará la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, fue una de las primeras en acudir y emitir su voto.
También acudieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Nester Vásquez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, así como el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova.
Las planillas que compiten
La primera vuelta en esta elección se realizó el pasado 5 de enero, considerado el primer día hábil de este 2026 y que marcó el inicio de las elecciones de segundo grado. Durante esa jornada, dos planillas lograron pasar a segunda vuelta y que compiten por un puesto en la Comisión de Postulación.
Estas son las planillas que compiten:
Planilla 4: obtuvo 5,973 votos en la primera vuelta
- Titular: Gregorio José Saavedra Zepeda
- Suplente: Edgar René Ortíz Romero
Planilla 5: obtuvo 4,495 votos en la primera vuelta
- Titular: María Alicia Ovalle Gramajo
- Suplente: José Pablo Pacheco Samayoa
Quien resulte electo, integrará la postuladora del TSE junto a Walter Mazariegos, Henry Arriaga, Mynor Herrera y José González.