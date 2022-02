Consuelo Porras pasa el primer filtro para ser reelecta como Fiscal General

La Comisión de Postulación para Fiscal General resolvió que Consuelo Porras cumple con los requisitos para postularse al cargo.

En el segundo día de revisión de los expedientes de aspirantes a Fiscal General, la Comisión de Postulación votó por unanimidad para que Porras continuara al haber presentado la papelería solicitada por la postuladora.

Consuelo Porras busca la reelección al frente del Ministerio Público (MP) por cuatro años más.

Polémica Fiscal General

Porras no goza de la simpatía de un grupo de la población que la señala de generar impunidad para sindicados en casos de corrupción. Además, de haber dejado de apoyar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que trabajó de manera conjunta con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

También se expuso en redes sociales y medios de comunicación que habría cometido plagio en su tesis doctoral de Derecho. No obstante, el MP no investigó de oficio los señalamientos y no se presentaron denuncias penales.

EN CONTEXTO: MP no investigó denuncia pública del supuesto plagio de la tesis de Consuelo Porras

Lo único que se presentó fue una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y esa instancia declaró que el caso no es de su competencia.

El expediente de Consuelo Porras hace constar que no ha sido sancionada por ningún ente o inhabilitada para ejercer la profesión.

El primer filtro

Este es el primer filtro de la Comisión de Postulación. Consuelo Porras deberá superar pruebas psicométricas y una entrevista.

Además, deberá obtener como mínimo 75 puntos en la calificación de la tabla de gradación y obtener 10 votos de 15 de los integrantes de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de seis candidatos que será entregada al presidente Alejandro Giammattei.