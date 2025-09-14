Continúa la búsqueda de menor arrastrada por río bajo el puente El Incienso

Tres personas fueron arrastradas por el río que pasa bajo el puente El Incienso, la búsqueda de una menor continúa.
Desde muy tempranas horas de este domingo, la Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios, comenzó con las labores de búsqueda de la menor de 8 años que sigue desaparecida, después de haber sido arrastrada por las fuertes correntadas del río, bajo el puente el Incienso.
La menor fue reportada como desaparecida aproximadamente a las 14:00 horas de ayer, junto a un niño y una mujer que fueron encontrados unas horas después.
"El menor fue encontrado ileso, mientras que la mujer, identificada como Estefanny Guadupe Reyes Quite de 22 años, sufrió múltiples golpes, por lo que fue trasladada a un centro asistencial", informaba Victor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, el pasado sábado.
Este domingo, los socorristas se han movilizado al cause del río Las Vacas, en Chinautla, para continuar con la búsqueda de la menor.