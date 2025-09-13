Rescatan a mujer y menor arrastrados por el río bajo el puente El Incienso

Hasta el momento un menor continúa desaparecido.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados la tarde de este sábado por la desaparición de tres personas, quienes fueron arrastradas por el río que pasa bajo el puente El Incienso, zonas 3 y 7 de la ciudad de Guatemala.
De inmediato, los socorristas se desplazaron al lugar y descendieron con equipo de rescate acuático para atender la emergencia.
Durante las labores lograron poner a salvo a Alvin Álvarez de 13 años, quien resultó ileso y fue entregado a su progenitora.
Además, fue localizada con vida a Estefanny Guadupe Reyes Quite de 22 años de edad quién presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.
Sin embargo, los bomberos confirmaron que un menor permanece desaparecido y que posiblemente fue arrastrado por la corriente.
Socorristas de la estación de Chinautla y la Brigada Humanitaria de Rescate se sumaron a las labores de búsqueda y rastreo en el río.
Según la información preliminar, las víctimas se encontraban buscando material de reciclaje en cercanías del río cuando fueron sorprendidos por la corriente de las aguas.
*Información en desarrollo