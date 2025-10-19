Versión Impresa
Continúa búsqueda de persona desaparecida luego de derrumbe en San Miguel Petapa

  • Por Dulce Rivera
19 de octubre de 2025, 17:33
Los cuerpos de socorro continúan con la búsqueda de una persona que habría quedado soterrada. (Foto: CBV)

Una persona sigue desaparecida, luego de haber quedado soterrada en un derrumbe registrado en San Miguel Petapa. 

El pasado 16 de octubre, se registró un derrumbe de grandes proporciones en el sector la Cartonera, en San Miguel Petapa.

Según reportaron testigos, una persona quedó soterrada, por lo que desde entonces los bomberos Voluntarios y Municipales realizan labores de búsqueda. 

Unidad de rescate de Bomberos Voluntarios realiza búsqueda de persona desaparecida. (Foto: CBV)
Este domingo 19 de octubre, llegó al área afectada la Sección Canina de los Bomberos Voluntarios, para continuar con la búsqueda.

Mientras, los Bomberos Municipales informaron que cerca de 16 elementos del casco rojo apoyan con las labores de búsqueda.

