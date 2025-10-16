Una persona queda soterrada al caerle un alud de tierra en San Miguel Petapa

Los socorristas rastrean el área en búsqueda del afectado.
Elementos de los Bomberos Municipales informaron que se registró un derrumbe de grandes proporciones en el sector la Cartonera, en San Miguel Petapa.
Los socorristas realizan un rastreo en el área afectada, ya que el alud de tierra habría caído sobre una persona que trabajaba a orillas del río Villalobos, por lo que habría quedado soterrada.
Debido al paso obstaculizado, los elementos bomberiles ingresaron por el área del Búcaro, según informaron la tarde de este 16 de octubre.
*Noticia en desarrollo.