Una persona queda soterrada al caerle un alud de tierra en San Miguel Petapa

Los socorristas rastrean el área en búsqueda del afectado.

Elementos de los Bomberos Municipales informaron que se registró un derrumbe de grandes proporciones en el sector la Cartonera, en San Miguel Petapa.

Los socorristas realizan un rastreo en el área afectada, ya que el alud de tierra habría caído sobre una persona que trabajaba a orillas del río Villalobos, por lo que habría quedado soterrada.

‍ | Información en desarrollo: Bomberos Municipales realizan un rastreo en el sector La Cartonera, San Miguel Petapa, tras un alud de tierra que cayó sobre una persona que trabajaba a orillas del río Villalobos.#SanMiguelPetapa #Emergencia #BomberosMunicipales pic.twitter.com/rMQ2z6g9S7 — Noticias El Heraldo (@ElHeraldoGuate) October 16, 2025

Debido al paso obstaculizado, los elementos bomberiles ingresaron por el área del Búcaro, según informaron la tarde de este 16 de octubre.

#Preliminar #Rescate

Sector la Cartonera San Miguel Petapa, orillas del Río Villa Lobos.

Elementos de @bomberosmuni nos encontramos en un rastreo ya que indican de un alud de tierra que le cae a una persona información en desarrollo. pic.twitter.com/EvEN9zxRFP — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 16, 2025

*Noticia en desarrollo.