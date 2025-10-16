Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Una persona queda soterrada al caerle un alud de tierra en San Miguel Petapa

  • Por Geber Osorio
16 de octubre de 2025, 14:20
Bomberos Municipales rastrean el área en búsqueda de la persona soterrada. (Foto: captura de video)

Bomberos Municipales rastrean el área en búsqueda de la persona soterrada. (Foto: captura de video)

Los socorristas rastrean el área en búsqueda del afectado.

OTRAS NOTICIAS: Múltiple colisión en la ruta al pacífico provoca cierre de carriles hacia la capital

Elementos de los Bomberos Municipales informaron que se registró un derrumbe de grandes proporciones en el sector la Cartonera, en San Miguel Petapa.

Los socorristas realizan un rastreo en el área afectada, ya que el alud de tierra habría caído sobre una persona que trabajaba a orillas del río Villalobos, por lo que habría quedado soterrada.

Debido al paso obstaculizado, los elementos bomberiles ingresaron por el área del Búcaro, según informaron la tarde de este 16 de octubre. 

*Noticia en desarrollo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar