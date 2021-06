“No voy a salir a desmentir nada”: Filtran audio sobre supuesta infidelidad de Maite Perroni

Estos audios podrían esclarecer las acusaciones hacia Maite Perroni.

El medio de espectáculos Ventaneando publicó la grabación de una conversación donde Claudia Martin aceptó que la infidelidad nunca pasó.

En la conversación se escucha cómo Tovar le pide a Claudia que desmienta que él la engañó, pero se oye que para esto ella habría condicionado al productor a darle dinero a cambio.

Andrés Tovar dijo: “Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”.

Claudia respondió: “No voy a salir a desmentir nada”.

“¿Es verdad o es mentira eso?”, le pregunta Tovar.

“Es mentira, pero ... ¿Qué te cuesta?, No tengo porqué (hacerlo)”, expresó la actriz.

Martín expresó: “¡Tu bronca!, hoy por hoy es: yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar, ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”.

El productor de Grupo Imagen contestó: “Yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado con lo que originalmente...”.

“Ah, bueno, con mucho gusto en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo y firmamos el divorcio y ya”, continuó Claudia.

Los gastos que pide Martin

“Para que yo me sienta tranquila, necesito que me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque no estaba planeado que yo me gastara mis ahorros de tres meses”, siguió. “Voy a dar una declaración cuando yo ya vea que me apoyaste económicamente”, agregó.

La agencia de manejo de Maite llamada Punto y Aparte informó que no emitirá ningún comentario.

“Desde un inicio, Martín acepta por ser la realidad, según lo que se escucha en el audio, que todo es mentira y que su objetivo para decir la verdad es a cambio de beneficios económicos y en especie durante un año a cambio de otorgar el divorcio a Andrés Tovar”, se lee.

Según las presentadoras del famoso programa Ventaneando afirman que los audios debelan una extorsión.