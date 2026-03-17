Continúan las investigaciones por el asesinato de "Barby Barbosa", esto se sabe

-

Hace una semana fue asesinada Esttayse Barbosa, conocida en redes sociales como "Barby Barbosa", vinculada al Barrio 18.

Esttayse Melina Barbosa Gutiérrez, conocida como "Barby Barbosa", fue asesinada la noche del 10 de marzo en un sector de la zona 12 de Villa Nueva. Conducía su camioneta, acompañada de su hijo de 8 años cuando se registró el ataque armado en su contra.

Barbosa tenía varios seguidores en redes sociales en donde mostraba su vida cotidiana, entre estos lujos, dinero, caballos, joyas, vehículos, pero ocultaba, su vinculación con el Barrio 18.

El contenido que subía, no estaba relacionado con actividades ilícitas, sino que se mostraba como una persona común, publicaba videos con su familia, en especial con su hijo, pero no mostraba a su pareja. Solo una fotografía, publicada años atrás, da cuenta de esa relación con el grupo terrorista.

Barbosa era pareja de Ludvin Gabriel Barillas Ramírez, alias "Liro", integrante de la Rueda del Barrio 18 en la clica Crazy Ganster, con quien tenían un hijo, quien salió ileso del ataque armado.

Esta es la única fotografía que "Barby Barbosa" publicó junto a "Liro". (Foto: Tiktok)

"La cajera del Barrio 18"

Según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Barbosa conoció a "Liro" cuando este ya se encontraba guardando prisión, aunque ambos crecieron en Villa Lobos, Villa Nueva.

La familia de ella tenía buses urbanos y ofrecía ese servicio hace más de 25 años, pero la relación entre Barbosa con "Liro", hizo que su poder se extendiera en el área y que actualmente se les vincule con los taxistas piratas que operan en el sector.

"La Canche" como también le decían, no solamente era pareja de Barillas Ramírez, sino que además, estaba involucrada en la organización del Barrio 18.

Este es una de las pocas imágenes que "Barby Barbosa" publicaba en relación con su pareja, Ludvin Gabriel "Liro". (Foto: Tiktok)

Según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en Guatemala (DIPANDA), la mujer se encargaba de guardar el dinero de las extorsiones que cobraba la clica Crazy Ganster.

Además, tenía múltiples ingresos a Fraijanes II, en donde está recluido el pandillero.

Inicialmente se le vinculó con Edwin René Ramírez Iboy, alias "Chuho'' y/o ''Crosty", con quien al parecer también tenía cercanía, pero su pareja desde hace varios años era "Liro".

Mensajes que publicaba "Barby Barbosa". (Foto: Tiktok)

La Rueda del Barrio 18

"Liro" o "Enano", integra la Rueda del Barrio 18 y es el segundo al mando de la clica Crazy Gánster, clica que opera principalmente en Villa Nueva.

"Liro" integra la Rueda del Barrio 18. (Foto: Soy502)

Esta es la segunda muerte de la pareja de un integrante de la Rueda del Barrio 18 entre 2025 y 2026.

El 9 de marzo de 2025, Chelsy Gabriela García Rodenas, de 35 años, fue asesinada en un ataque armado en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. La víctima era pareja de Andy Santana, líder de la clica "Rich" del Barrio 18.

La víctima viajaba en un picop de modelo reciente cuando fue emboscada y asesinada.

En ambos casos, la principal hipótesis es una disputa territorial entre pandillas.