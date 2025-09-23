Continúan con la limpieza del deslave en la ruta al Pacífico

-

El deslave y las inundaciones ocurrieron tras las intensas lluvias del fin de semana.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que avanzan con la limpieza en la carretera de la ruta al Pacífico.

Esto entre los kilómetros 33.8 y 34.7 de la CA-9 Sur, según indicó la dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Personal de Covial se encuentra trabajando en apoyo de la limpieza del material del deslave. (Foto: Covial)

Por lo tanto, permanece en complicaciones el paso entre los municipios de Amatitlán y Palín, debido a que sigue cerrada la circulación vehicular en el sector.

De momento, continúan transitando los vehículos por medio del carril auxiliar que se habilitó este lunes 22 de septiembre.

El tránsito sigue lento a pesar del carril auxiliar que se habilitó debido a la emergencia producida. (Foto: Wilder López/colaborador)

Tránsito complicado

Desde horas de la mañana se han registrado largas filas de vehículos, debido a la alta afluencia de los automotores que transitan hacia el sur del territorio nacional.