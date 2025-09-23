Liberan el paso vehicular en la ruta a Boca del Monte tras el derrumbe

La tarde de este martes, las autoridades informaron que ya finalizaron con la limpieza en el área afectada.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Tránsito detenido! Así está la ruta al Pacífico con dirección al sur (videos)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que finalizaron los trabajos de remoción en el kilómetro 11.5 ruta hacia Boca del Monte, donde ocurrió un derrumbe en horas de la madrugada.
Con maquinaria pesada y varios camiones de volteo ejecutaron esta labor, según indicó Irma Orantes, vocera de la PMT de Villa Canales.
Labores en conjunto
Orantes mencionó que los carriles se habilitaron en ambos sentidos, esto en coordinación con los elementos municipales de Villa Canales, de ciudad de Guatemala y de Santa Catarina Pinula.
De igual manera, apoyaron con las maquinarias pesadas, los ingenieros del Estado, para liberar el tránsito, aseguró Orantes.