El accidente que complica la circulación en la ruta al Pacífico (videos)

Dos carriles con dirección al sur se encuentran obstaculizados.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico, en la vía que conduce hacia el sur del país.

En el percance estuvo involucrado un vehículo de transporte pesado. En ese lugar, el piloto perdió el control por razones desconocidas y terminó empotrado a un costado de la carretera.

Un tráiler se encuentra empotrado en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico.



La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordina en el lugar para retirar dicho tráiler.

Los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar para darle asistencia médica a una persona que resultó herida tras el accidente.

Tránsito lento

La PMT de Villa Nueva también reporta que el tránsito se encuentra lento desde el kilómetro 15 en la ruta al Pacífico con dirección al sur, esto debido al accidente vehicular mencionado y porque continúan los trabajos de limpieza en Palín, Escuintla, en donde ocurrió un deslave la noche del domingo.