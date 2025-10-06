Evacúan viviendas en riesgo tras derrumbe en carretera a El Salvador

-

Covial mantiene labores de limpieza y búsqueda de un persona soterrada, mientras el tránsito continúa desviado por rutas alternas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó a Soy502 que tres viviendas resultaron afectadas por el derrumbe ocurrido la madrugada de este lunes 6 de octubre, en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

Tres viviendas resultaron afectadas y han sido evaluadas por Conred. (Foto: Wilder López/Soy502)

Dos de ellas se encuentran en riesgo, ya fueron evaluadas y permanecen deshabitadas, mientras que la tercera continúa ocupada, por lo que el Juzgado Municipal indicó a la familia que debe evacuar.

Una persona fue reportada como desaparecida durante el derrumbe. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las imágenes aéreas captadas por Soy502 muestran la magnitud del percance que mantiene bloqueados los cuatro carriles en ambos sentidos.

Imágenes aéreas muestran la magnitud del derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, que bloqueó los cuatro carriles en ambos sentidos durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.



La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) inició las labores de limpieza con maquinaria pesada y coordina el ingreso de más equipos para acelerar la remoción del material, para restablecer la circulación.

Asimismo, Covial confirmó que una persona quedó soterrada y continúa la búsqueda en el área.

El director de Covial, José Istupe, explicó que el derrumbe se originó por la inestabilidad de un predio de maquinaria ubicado en la salida de una carretera privada hacia La Cuchilla.

Añadió que los trabajos de estabilización del terreno se reanudarán este martes 7 de octubre desde las 09:00 horas, con previsión de finalizar entre las 15:00 y 16:00 horas, y podrían extenderse en horario nocturno según las condiciones del clima.

Debido al cierre total, los conductores utilizan rutas alternas como la carretera hacia Boca del Monte, donde se reporta carga vehicular alta. La PMT de Villa Canales recomendó circular por la avenida Petapa, Aguilar Batres o la Vía Alterna del Sur (VAS), además de salir con anticipación y seguir las indicaciones de tránsito.