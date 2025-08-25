Contra el tiempo: Esto necesita el Barsa para poder inscribir al resto de jugadores

Esta semana es determinante para el FC Barcelona en lo que respecta a las inscripciones pendientes de varios jugadores. El club aún necesita registrar en LaLiga a tres futbolistas: Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji.
Según la prensa catalana, para poder completar estas inscripciones, el Barsa deberá facilitar la salida de Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort, tres jugadores que no cuentan en los planes del técnico Hansi Flick.
En el caso de Iñaki Peña, todo indica que se marchará en calidad de cedido al Elche, equipo recién ascendido a Primera División que busca fortalecer su portería. El guardameta azulgrana ya tendría un acuerdo y la cesión se hará oficial en estos días.
Por otro lado, Oriol Romeu rescindirá su contrato de común acuerdo para ser agente libre, aunque todavía no se ha definido cuál será su próximo destino, ya que aún no hay acuerdo con otro equipo.
En cuanto a Héctor Fort, la intención del club es cederlo también, aunque el propio jugador aún no ha tomado una decisión. Todo apunta a que su futuro se definirá en los últimos días del mercado de fichajes.
Si se concretan estas salidas, el Barcelona podría cumplir con la normativa del Fair Play Financiero, situándose dentro del margen permitido por la regla 1:1. Esto significa que podrá inscribir con normalidad.