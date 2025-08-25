Sin madridistas: Ancelotti confirma la lista de Brasil para eliminatorias

La ausencia de Vinicius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026, ante Chile y Bolivia.
OTRAS NOTICIAS: ¡Expulsado! Padre de Bellingham discute con el DT del Dortmund
Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia, pero finalmente no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa tras anunciar su llamado en Río de Janeiro.
El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.
Brasil enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Río y cinco días después visitará a Bolivia en los desafiantes 4,150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.
Se quedan en casa
Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas del Real Madrid como Vinicius, Militao, Endrick o Rodrygo y evitarles el viaje. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.
Neymar, finalmente, tampoco entró, después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.
"Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce. Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar" e "intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", explicó Ancelotti.