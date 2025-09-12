¿Te gustaría trabajar en el Zoo? Esta puede ser tu oportunidad

Si te apasionan los animales y quieres trabajar cerca de ellos, aplica para esta plaza.
El Zoológico Nacional La Aurora abrió una vacante para quien desee unirse a su equipo.
El recinto está contratando a un Encargado/a de Compras.
Entre los requisitos que solicitan están:
- Dos años de experiencias en el área de compras
- Titulo a nivel medio, de preferencia con estudios universitarios
- Ordenado y disciplinado
- Dominio de equipo de oficina y cómputo.
Entre las atribuciones del puesto están la recepción de requisiciones de compra, solicitud de cotizaciones, ejecución de compras y revisión de las solicitudes de cheque, entre otras.
Si deseas aplicar, envía tu CV a zoo.bancodecandidatos@gmail.com