¿Te gustaría trabajar en el Zoo? Esta puede ser tu oportunidad

  • Por Jessica González
12 de septiembre de 2025, 09:50
El Zoológico La Aurora te invita a unirte a su equipo. (Foto: archivo/Soy502)

Si te apasionan los animales y quieres trabajar cerca de ellos, aplica para esta plaza.

El Zoológico Nacional La Aurora abrió una vacante para quien desee unirse a su equipo. 

El recinto está contratando a un Encargado/a de Compras.

Entre los requisitos que solicitan están: 

  • Dos años de experiencias en el área de compras
  • Titulo a nivel medio, de preferencia con estudios universitarios
  • Ordenado y disciplinado
  • Dominio de equipo de oficina y cómputo.

Entre las atribuciones del puesto están la recepción de requisiciones de compra, solicitud de cotizaciones, ejecución de compras y revisión de las solicitudes de cheque, entre otras. 

Si deseas aplicar, envía tu CV a zoo.bancodecandidatos@gmail.com

