Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Convite de Damas: 26 años de tradición en Santa Cruz del Quiché

  • Con información de Bernardo Montúfar/Colaborador
02 de septiembre de 2025, 10:09
El convite danza en honor a Santa Elena de la Cruz, patrona del municipio. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

El convite danza en honor a Santa Elena de la Cruz, patrona del municipio. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Santa Cruz del Quiché vive cada año la magia y el color del "Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz del 19 de Agosto", una manifestación cultural que este 2025 celebra su 26 aniversario

LEE TAMBIÉN: La Democracia, Huehuetenango celebra 101 años de fundación

El Convite nació en el año 2000, cuando 11 parejas de mujeres quichelenses decidieron rendir homenaje a la patrona Santa Elena de la Cruz en el marco de la feria titular.

Su primera presentación recorrió las calles principales de la cabecera departamental y culminó en el Club de Leones, al ritmo de la marimba orquesta "La Gran Manzana" de Totonicapán.

Las máscaras utilizadas por las participantes han sido elaboradas a detalle, resaltando la belleza femenina. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)
Las máscaras utilizadas por las participantes han sido elaboradas a detalle, resaltando la belleza femenina. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Desde entonces, el grupo ha crecido hasta superar las 20 parejas, cautivando con trajes inspirados en personajes de fantasía, heroínas y guerreras de distintas culturas, elaborados por artesanos locales que dan vida a una de las tradiciones más vistosas del país.

Su primera presentación recorrió las calles principales de la cabecera departamental y culminó en el Club de Leones, al ritmo de la marimba orquesta “La Gran Manzana” de Totonicapán. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)
Su primera presentación recorrió las calles principales de la cabecera departamental y culminó en el Club de Leones, al ritmo de la marimba orquesta “La Gran Manzana” de Totonicapán. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Con el paso de los años, el Convite ha innovado en sus coreografías y compartido escenario con reconocidos grupos musicales como los Internacionales Conejos, Checha y su India Maya Caballero, y la Marimba Orquesta de Miguel Ángel Tzul, que actualmente acompaña sus presentaciones.

Cada año, los quichelenses esperan con ansias las presentaciones del convite en las fiestas elenas. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)
Cada año, los quichelenses esperan con ansias las presentaciones del convite en las fiestas elenas. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Hoy, a más de dos décadas de su fundación, el Convite de Damas se consolida como un referente cultural de Quiché, uniendo tradición, arte y la elegancia de la mujer quichelense en las festividades de agosto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar