Convite de Damas: 26 años de tradición en Santa Cruz del Quiché

Santa Cruz del Quiché vive cada año la magia y el color del "Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz del 19 de Agosto", una manifestación cultural que este 2025 celebra su 26 aniversario

El Convite nació en el año 2000, cuando 11 parejas de mujeres quichelenses decidieron rendir homenaje a la patrona Santa Elena de la Cruz en el marco de la feria titular.

Su primera presentación recorrió las calles principales de la cabecera departamental y culminó en el Club de Leones, al ritmo de la marimba orquesta "La Gran Manzana" de Totonicapán.

Las máscaras utilizadas por las participantes han sido elaboradas a detalle, resaltando la belleza femenina. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Desde entonces, el grupo ha crecido hasta superar las 20 parejas, cautivando con trajes inspirados en personajes de fantasía, heroínas y guerreras de distintas culturas, elaborados por artesanos locales que dan vida a una de las tradiciones más vistosas del país.

Con el paso de los años, el Convite ha innovado en sus coreografías y compartido escenario con reconocidos grupos musicales como los Internacionales Conejos, Checha y su India Maya Caballero, y la Marimba Orquesta de Miguel Ángel Tzul, que actualmente acompaña sus presentaciones.

Cada año, los quichelenses esperan con ansias las presentaciones del convite en las fiestas elenas. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Hoy, a más de dos décadas de su fundación, el Convite de Damas se consolida como un referente cultural de Quiché, uniendo tradición, arte y la elegancia de la mujer quichelense en las festividades de agosto.