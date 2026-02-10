La ilusión está intacta: Xelajú llega a México dispuesto a hacer historia

-

Xelajú se instaló con dos días de anticipación en Nuevo León, México, para realizar la recta final de su preparación de cara el encuentro de este miércoles (9:00 p. m.) contra Monterrey, en el estadio BBVA, por la vuelta de la ronda inicial de la Copa de Campeones 2026.

Los quetzaltecos llegaron en plena madrugada de este lunes después de hacer escala en la Ciudad de México. El descanso era merecido, por lo que hasta por la tarde se dispusieron a trabajar aspectos tácticos con tal de ir definiendo la estrategia que utilizarán contra los Rayados.

La serie está igualada 1-1. A los chivos se les escapó la victoria en casa en el último minuto y aunque la etiqueta de favorito la tiene el rival, hay ilusión de que se le puede dar batalla y obtener una clasificación histórica ante uno de los gigantes de la región.

El técnico azteca Roberto Hernández decidió cuidar a sus principales hombres en el último partido del torneo Clausura 2026, que cayó de visitante contra Guastatoya. De esa cuenta, cuenta con artillería pesada para buscar el objetivo, salvo Jorge Aparicio, Gerardo Gordillo y Claudio de Oliveira.

Aparicio quedó fuera porque todavía tiene un partido de suspensión debido a los gestos que realizó en la final de la Copa Centroamericana 2025 contra Alajuelense, mientras que de Oliveira y Gordillo se recuperan de sus respectivas lesiones.

Para este martes, el rebaño tiene contemplado el reconocimiento de cancha y la conferencia de prensa para así quedar listo para el trascendental duelo, en el que la victoria por la mínima los clasifica, el empate 1-1 obliga al alargue y de 2 en adelante les da el pase por mayoría de goles a domicilio.