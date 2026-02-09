La fórmula mágica: ¿Qué necesita Guatemala Sub-17 para ir al Mundial?

-

En casa y ante su gente. Los patojos de la Sub-17 de Guatemala tienen la noche de este martes (7:00) la oportunidad de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, la de Catar 2026, cuando se midan con Haití, el rival a vencer, en un juego que se disputará en el estadio Cementos Progreso.

LEE TAMBIÉN: Aficionado del United está a una victoria de cumplir el reto de cortarse el pelo

Ya la Azul y Blanco, comandada por el uruguayo Willy Coito Olivera, tiene encaminada la tarea: marcha con pleno de victorias en 2 jornadas y como líder de grupo , justo la única posición que otorga el pase, pero debe ratificarse contra los haitianos, que el año pasado nos privaron de esa alegría.

La diferencia de goles es la que tiene con ventaja al combinado patrio, porque en puntos están igualados (6) por lo que como mínimo con un empate basta, aunque hay que salir a ganarle a un cuadro caribeño, que ha logrado estar en la cita en tres ocasiones: 2007, 2019 y 2025.

En la primera jornada, la Bicolor derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda, en un duelo en el que la falta de contundencia pesó para sacar un resultado más amplio, aunque se resarcieron frente a Granada, con un 7-0, que los catapultó a la cúspide del sector C.

A la contienda de Catar 2026, con calendario por definir, irá 8 representaes de la Concacaf, y Guatemala quiere formar parte, después de que en 2025, los haitianos nos vencieran por 2-0, precisamente en el duelo descisivo por la clasificación.