La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disfruta mejor con McDonald’s

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McDonald's, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, inicia una temporada especial para que sus invitados comiencen a vivir desde ya esta fiesta futbolística.

Por lo que invita a los guatemaltecos a acercarse al McDonald's más cercano para disfrutar de los nuevas opciones en el menú, premios y distintas experiencias.

Desde el 7 de abril al 8 de junio, McDonald's ofrecerá productos de temporada pensados para distintos momentos del día.

Para el desayuno regresa el McGriddle, con su combinación de pan con un toque de miel de maple, en sus opciones de salchicha, salchicha con huevo y tocino con huevo.

Para almuerzo y cena, los invitados podrán disfrutar de la nueva hamburguesa Club House, una opción con ingredientes frescos y de alta calidad.

También estará disponible la Caja de 24 McNuggets, ideal para compartir con amigos o familia, incluyendo la opción de elegir hasta cuatro salsas entre barbacoa, mostaza, agridulce; por tiempo limitado ranch y búfalo.

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Para agradecer la fidelidad de las familias guatemaltecas, la marca premiará a quienes compren cualquier McMenú agrandado de almuerzo o cena. Al final de cada factura se incluirá un código alfanumérico, que deberá ser registrado en la App de McDonald's para participar en sorteos de viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, vehículos y televisores.

En Guatemala se realizarán cuarto sorteos en las siguientes fechas: 21 de abril, 5 y 19 de mayo; y 9 de junio.

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Para compartir la experiencia por la pasión por el fútbol, algunos restaurantes tendrán ambientaciones especiales inspiradas en selecciones de fútbol, así como dinámicas y espacios interactivos para que los invitados disfruten.

“ Esta temporada previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reúne productos, premios y experiencias pensadas para vivir desde ya esa emoción que se disfruta aún más cuando se comparte ” Cecilia Búcaro , gerente de Mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Para conocer más detalles, consultar la App de McDonald's o seguir las redes sociales oficiales de McDonald's Guatemala en Facebook e Instagram.

(Fotografía cortesía: McDonald's Guatemala)

Una Cajita Feliz fuera de este planeta

Como parte de esta temporada, McDonald's también ya cuenta con la nueva Cajita Feliz de Super Mario Galaxy, disponible hasta el 29 de abril. La colección incluye 10 juguetes inspirados en personajes favoritos de varias generaciones, como Mario, Princesa Peach, Yoshi, Toad, Bowser, entre otros.

Con esta propuesta, la marca suma una experiencia pensada para que los más pequeños y sus familias disfruten momentos de juego y entretenimiento durante su visita a los restaurantes.