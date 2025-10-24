"Cordillera de fuego" la quinta película de Jayro Bustamante

-

Jayro Bustamante anunció la producción de su quinta película llamada "Cordillera de Fuego" y explicó detalles de su inspiración.

El cineasta guatemalteco anunció que se trata de una historia que habla acerca de la cadena de volcanes que se forma en Guatemala.

"Estrenamos en Mar de Plata, en Argentina este noviembre y es el único festival en América Latina de clase A, es un honor seguir recorriendo los grandes festivales del mundo con nuestro trabajo, mostrando Guatemala desde diferentes puntos de vista, mostrando el talento guatemalteco", dijo en un video.

Jayro destaca la importancia de la cinta: "habla de los fenómenos naturales que normalmente llamamos catástrofes naturales, cuando en realidad son sociales, pues no tenemos la capacidad de enfrentarlas".

Acerca de la producción

"Cordillera de fuego" se trabajó en el Lago Atitlán, de donde Bustamante es originario, la grabación fue trabajada junto a las comunidades Kakchiqueles y Tzutujiles. "Fue un casting enorme y generacional, trabajamos con abuelos, padres, hijos y nietos, fue una película comunitaria donde pudimos estar inmersos en la vida alrededor del lago, el aprendizaje fue mucho desde la producción, fue una película que se hizo bajo otros esquemas".

La película fue hecha por la Casa de Producción y a De Film Du Volcano, Francia y La Universidad de Edimburgo, que realiza una investigación acerca de los volcanes de Guatemala.

"Fue la oportunidad de unir la ciencia con el arte, de tratar de expresar lo que pasa cuando la tierra tiembla y lo que como seres humanos debemos hacer para evitar la pérdida de vidas", expresó.

"Espero que esta película los mueva, que la aventura los haga vibrar y sobre todo que la vean cuando la traigamos a Guatemala", dijo.

