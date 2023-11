El coreano guatemalteco que se volvió viral en redes sociales (video)

-

La cuenta de TikTok "Mojiverse" volvió viral a un coreano nacido y criado en Guatemala.

La cuenta "Mojiverse" que se dedica a hacer entrevistas a personas que ven en la calle ha vuelto viral a un coreano nacido y criado en Guatemala.

Kevin, un barman, responde a la pregunta "¿De dónde eres?" diciendo que nació y creció en Guatemala, actualmente, el joven trabaja como barman en Itaewon, distrito comercial de Seúl, capital de Corea del Sur.

El joven cuenta que lleva viviendo en Corea desde hace 7 años, y cuenta que fue al inicio vivir en Corea fue difícil.

"Al principio fue difícil. Y luego comencé a conocer nuevas personas. Una de las cosas más importantes fue que comencé a trabajar en un bar. Me cambió mucho." relata el joven.

También asegura que ama vivir en Corea, a pesar de que al inicio no hablaba coreano.

"Podía escuchar coreano, entender coreano, pero no podía hablarlo, hasta que fui al servicio militar coreano."

La conscripción en Corea del Sur obliga a los ciudadanos hombres de entre 18 a 28 años a realizar mínimo dos años de servicio militar.

También le cuestionaron si había sentido "discriminación" por ser "gyopo", un coreano nacido en otro lugar que no sea Corea.

"Yo personalmente no. La gente me decía '¿no te acosaron o molestaron porque no sabías coreano', no. Ellos me ayudaron mucho."

El metraje tiene 317 mil vistas y 46 mil me gusta. Entre los 134 comentarios, algunos destacan el acento del joven. "El acento está genial."

También destacan a Guatemala y la combinación. "Recuerdo que mi papá me dijo que habían muchos asiáticos en Guatemala." y "Guatemala, chico suertudo. Tengo amigos de Guatemala, están luchando mucho para seguir adelante."

Además, mencionan que su actitud es muy agradable y que tiene un tipo de esencia muy guatemalteca.