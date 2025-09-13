Reconocimientos de los Juegos Florales Hispanoamericanos, elaborados minuciosamente

-

Recientemente en el Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango se desarrolló la magna a velada de los Juegos Florales Hispanoamericanos donde se entregó reconocimientos a los escritores destacados de diferentes países.

Durante los primeros años del certamen, los pergaminos que se les entregaban a los ganadores del certamen literario eran elaborados con piel de oveja, esta era preparada durante el año para poder crear el reconocimiento de los escritores.

Actualmente el diploma es toda una obra de arte, debido a que se utiliza un papel que simula ser un pergamino, y este se crea a mano alzada, por un artista de la pintura, cuidando meticulosamente cada detalle, cada letra, cada símbolo que lo hacen característico, ya que ningún otro es similar.

El maestro encargado de tallar artísticamente estas piezas es el quetzalteco Otto Estrada.

Otto Estrada es el artista encargado de crear cada pergamino que reciben los ganadores. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Cada uno de los pergaminos que se entrega a los escritores ganadores están hechos con sumo detalle, y tienen características que los hacen únicos porque cada año tienen alegorías diferentes", asegura Rodolfo Custodio, presidente de la Comisión Permanente de Juegos Florales Hispanoamericanos.

La dedicatoria es breve y en cada pergamino se lee: "La Municipalidad de Quetzaltenango y la Comisión Permanente de Juegos Florales Hispanoamericanos, otorgan el presente pergamino de primer lugar", a esto se le agrega el lugar y la categoría obtenidas.

Este es el reconocimiento que se le entregó al Maestre del Gay Saber, Werner Ovalle López, en 1960. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El pergamino del primer lugar es horizontal mientras que el de los segundos puestos es vertical. Los ganadores además este reconocimiento se hacen acreedores a un botón conmemorativo, en poesía al primer lugar se le entrega la Monja de Oro y al poeta laureado se le impone la Monja Blanca.

Mientras que la Palma de Oro se entrega al primer lugar en ramas de cuento, ensayo y novela y los segundos reciben el botón con la inscripción de la rama en la que destacó.

La elaboración de cada pergamino toma varias semanas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

