Correos Guatemala reactiva envíos postales hacia Estados Unidos

Los servicios fueron restablecidos de forma parcial a partir del 25 de septiembre.
Correos de Guatemala informó que a partir del pasado jueves 25 de septiembre de 2025 se reactivan parcialmente los envíos postales hacia Estados Unidos, tras adaptarse a las disposiciones de la Orden Ejecutiva Presidencial de ese país.
Agencias
Los servicios disponibles incluyen cartas, postales, documentos e impresos con destino a Estados Unidos, se podrán realizar en las agencias del Palacio de Correos ubicado en zona 1 capitalina, en Antigua Guatemala y en las cabeceras departamentales de Xela, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal.
La institución confirmó que los precios se mantienen según el tarifario vigente y que los envíos internacionales hacia otros países continúan funcionando con normalidad.
Correos de Guatemala aclaró que esta reactivación constituye la primera fase de un proceso gradual para restablecer todos los servicios hacia Estados Unidos, priorizando la seguridad, transparencia y confianza de los usuarios.
La entidad agradeció a los clientes por su comprensión y apoyo durante este proceso de reapertura