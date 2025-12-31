Julajuj y Villegas se quedan con la San Silvestre de 2025

-

Se cumplió con la última carrera del año en Guatemala, la famosa San Silvestre.

Varios guatemaltecos despidieron el año 2025 participando en la ya típica carrera San Silvestre, que dejó a Williams Julajuj y Heidy Villegas como los nuevos monarcas de esta icónica competencia que recorre algunos de los lugares icónicos de la Ciudad de Guatemala.

Fueron 10 kilómetros llenos de emoción, aunque en ambas categorías se vio rápido las intenciones de cada uno de los competidores que llegaron para pelear por el triunfo.

Heidy Villegas fue la ganadora de la rama femenina. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

Julajuj se separó del grupo desde los primeros dos kilómetros y poco a poco fue sacando cierta ventaja sobre Daniel Aguilar y Dionisio Ajquejay, quienes completaron el podio. Una mención destacada para Amado García, el máximo ganador de esta competencia (10 veces), quien llegó en la cuarta posición, a pesar de ser un gran veterano.

Ya en la rama femenina, fue la guatemalteca Heidy Villegas la que cruzó la línea de meta primero, después de haberle sacado bastante ventaja a Sandra Raxón, segunda en el podio, y a Jennifer Yos, quien completó con el tercer puesto en la carrera.

Además de ellos, cientos de chapines simplemente se dieron a la tarea de mejorar su tiempo de años anteriores y, algunos otros, simplemente por hacer un poco de deporte o por lucir sus curiosos disfraces, junto a familia, amigos o mascotas.