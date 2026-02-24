Versión Impresa
El perrito que "se acomodó" en una de las alfombras en Antigua Guatemala (video)

  • Por Jessica González
24 de febrero de 2026, 15:17
El perrito fue captado en una de las alfombras del primer domingo de Cuaresma. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Los fieles que acompañaban la procesión se sorprendieron con la actitud del can.

El primer domingo de Cuaresma, Jesús de la Salvación, de la aldea de Santa Catarina Bobadilla, recorrió las calles de Antigua Guatemala.

Varios fieles acompañaron el anda, y durante el recorrido, llamó la atención la aparición de un perro, el cual se acomodó en una de las alfombras.

Pese a sentirse observado, el canino no se levantó del lugar.

Mira aquí el video:

