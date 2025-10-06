Descubre la Granja De León y vive un octubre mágico en San Juan Ostuncalco

-

Cada año, la familia De León convierte su granja en un destino ideal para disfrutar en familia y vivir la magia de octubre.

La aldea Sigüilá, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, se llena de colores y aromas con la llegada de octubre, gracias a la granja de la familia De León, que por más de una década ha convertido sus cultivos de calabazas en un atractivo destino para visitantes de toda la región.

Dilma De León, representante de la familia, explicó que en esta época está en pleno apogeo la cosechas de calabazas y no se trata únicamente de venderlas, sino de compartir una experiencia única.

El sitio ofrece distintos escenarios para tomar las mejores fotografías de la temporada. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Abrimos nuestra granja y nuestro hogar para que la población pueda venir, elegir su calabaza favorita y, sobre todo, disfrutar de un espacio pensado en todos", comentó.

Durante el mes, los visitantes podrán recorrer los campos de calabazas y girasoles, comprar productos frescos y participar en actividades como la decoración de las calabazas, una de las dinámicas más esperadas por escuelas y colegios.

La granja también ha preparado escenarios temáticos para fotografías, lo que permite a las familias llevarse un recuerdo especial.

Los girasoles son otro de los atractivos que ofrece la granja. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Queremos que cada persona que llegue se lleve un recuerdo especial y que se convierta en una tradición venir cada octubre", agregó De León, quien señala que quienes deseen adquirir el producto pueden hacerlo, pues las comercializan según el peso.

Con estas iniciativas, la granja De León se consolida como un destino imperdible para quienes buscan celebrar el espíritu de octubre en un ambiente rural, rodeado de naturaleza y tradiciones.

Los niños tendrán diversión asegurada en la granja De León durante el mes de octubre. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Consejos para los visitantes