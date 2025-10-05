Retalhuleu será sede del Festival Gastronómico Guatemágica 2025

El Festival Gastronómico Guatemágica reunirá a chefs, emprendedores y amantes de la cocina en Retalhuleu este 6 y 7 de octubre.
El 6 y 7 de octubre próximos, Retalhuleu será sede de una de las celebraciones culinarias más esperadas del año: el Festival Gastronómico Guatemágica, en su octava edición.
El evento, que reúne a chefs, emprendedores, estudiantes y amantes de la cocina en el Country Camp, se realizará con el lema "Vive la Fiesta del Sabor".
Más que un encuentro gastronómico, este festival se ha convertido en un espacio para aprender de grandes exponentes, compartir experiencias y descubrir la riqueza de la cocina guatemalteca.
"Es el espacio para adquirir conocimiento de los mejores y el encuentro de los que cocinan sueños. Donde cada participante crea y cada plato compite con el alma", destacaron los organizadores.
El programa incluye competencias, talleres pre-festival, cooking shows, conferencias y exposición de productos, con el objetivo de motivar a cada participante a "cocinar su legado".
Las entradas pueden adquirirse en Retalhuleu en los hoteles Posada de Don José y Astor, así como en Café Kiut'z. Más información se puede solicitar al número (502) 3586-3361 o consultar en la página oficial www.guatemagica.gt/festival-gastronomico.
Con la promesa de que "este 6 y 7 de octubre, Retalhuleu se convierte en el corazón del sabor", el festival invita a locales y visitantes a no quedarse fuera de este viaje gastronómico único.