Retalhuleu será sede del Festival Gastronómico Guatemágica 2025

El Festival Gastronómico Guatemágica reunirá a chefs, emprendedores y amantes de la cocina en Retalhuleu este 6 y 7 de octubre.

El 6 y 7 de octubre próximos, Retalhuleu será sede de una de las celebraciones culinarias más esperadas del año: el Festival Gastronómico Guatemágica, en su octava edición.

El evento, que reúne a chefs, emprendedores, estudiantes y amantes de la cocina en el Country Camp, se realizará con el lema "Vive la Fiesta del Sabor".

Talleres de mixología han sido parte de este evento. (Foto: cortesía Festival Gastronómico Guatemágica)

Más que un encuentro gastronómico, este festival se ha convertido en un espacio para aprender de grandes exponentes, compartir experiencias y descubrir la riqueza de la cocina guatemalteca.

"Es el espacio para adquirir conocimiento de los mejores y el encuentro de los que cocinan sueños. Donde cada participante crea y cada plato compite con el alma", destacaron los organizadores.

El programa incluye competencias, talleres pre-festival, cooking shows, conferencias y exposición de productos, con el objetivo de motivar a cada participante a "cocinar su legado".

En el festival se presentarán platos fuertes y también postres. (Foto: cortesía Festival Gastronómico Guatemágica)

Las entradas pueden adquirirse en Retalhuleu en los hoteles Posada de Don José y Astor, así como en Café Kiut'z. Más información se puede solicitar al número (502) 3586-3361 o consultar en la página oficial www.guatemagica.gt/festival-gastronomico.

Con la promesa de que "este 6 y 7 de octubre, Retalhuleu se convierte en el corazón del sabor", el festival invita a locales y visitantes a no quedarse fuera de este viaje gastronómico único.