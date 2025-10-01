Crean comisión que analizará propuesta de ley antimaras en el Congreso

-

Una comisión encabezada por Nery Ramos estudiará los temas que contendría la ley antimaras que se busca crear este año.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, emitió un acuerdo mediante el cual crea una comisión para analizar los aspectos que debería contener la ley antimaras que se promueve en ese organismo.

La normativa se difundió este miércoles 1 de octubre y en ella se indica que la entidad tendrá una vigencia de 30 días, que podrían prorrogarse.

Su principal función será "impulsar, promover y proponer las reformas necesarias para fortalecimiento institucionalidad para el combate frontal en contra de organizaciones criminales denominados maras o pandillas", reza el acuerdo.

Además, detalla que la comisión estará encabezada por Ramos y otros miembros de la Junta Directiva; además, podrían sumarse quienes estuvieren interesados en el tema. Según lo previsto, habría representantes de la mayoría de bancadas y facciones que hay en el Congreso.

Hay acuerdos

Aunque las discusiones en torno a la creación de una ley antimaras en Guatemala había quedado en suspenso en el parlamento, el tema volvió a cobrar relevancia cuando Estados Unidos declaró terrorista a la pandilla del Barrio 18.

Los acuerdos en torno al asunto propiciaron que la iniciativa 5692, avanzara en segundo debate en la sesión plenaria de este 30 de septiembre. El proyecto plantea declarar de "alta peligrosidad" los delitos cometidos por las maras y elevar esos casos a juzgados de mayor riesgo.

Además, se busca replicar la medida que ya ha adoptado EE. UU. y El Salvador, al catalogar a esos grupos criminales como terroristas.

Sin embargo, antes de proceder a ello, los diputados acordaron analizar a detalle varias enmiendas y propuesta de reforma a normas como el Código Penal y Ley contra la Delincuencia Organizada, por mencionar algunas.