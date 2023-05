Sebas Bárcenas causa furor entre fanáticos en su "Mural que llora"

La noticia de que "Canción que llora" de Sebas Bárcenas sería parte de Sony Music Centroamérica y Caribe, causó furor. Los fans se reunieron con el artista para tomarse selfies junto a un mural inspirado en el cantante.

EN CONTEXTO: Sebas Bárcenas hace historia al firmar con Sony Music Centroamérica y Caribe

Sebas celebró que la canción de su autoría que ahora es parte de la disquera Sony Music e improvisó un concierto, en el evento también se mostró la "Pared que llora", una obra hecha por el artista visual guatemalteco Sharty One, realizada en Forum Majadas en honor al sencillo que logró hacerse viral a nivel internacional.

(Foto: Selene Mejía/Soy502)

"La experiencia fue súper bonita ya que primero me retroalimenté con la música para poder llevarla a la gráfica, este es uno de los murales que más me ha sacado el jugo y considero que en el se aprecia la sensibilidad de lo que retrata la canción", dijo Sharty acerca de su obra.

"Sebas es una persona con mucho talento y es guatemalteco, hay talento grande en Guate y me siento bien de formar parte de la celebración de artistas emergentes que logran despegar, la industria es poca pero se logró", cerró Sharty One.

El famoso junto al mural hecho en su nombre llamado "La pared que llora". (Foto: Selene Mejía/Soy502)

"Llegué a un punto en que lo único que tenía literalmente era la música y decidí plasmar todos esos sentimientos en esta canción que me cambió la vida porque, me hizo darme cuenta del verdadero significado de la música, lo importante, no se trata de hacer canciones, no se trata de hacer hits, se trata de hacer cosas que uno sienta para expresarnos, se trata de conectar con nosotros a través de nuestras propias experiencias y qué más lindo que ustedes hayan conectado con esta", dijo acerca de "La canción que llora".

"Jamás imaginé que escribir la canción más real que tengo causara todo esto. 'La canción que llora', la canción que me cambió la vida. Gracias a ustedes por conectar así con ella", expresó Sebas quien agradeció a sus seguidores por no dudar y llegar a apreciar la obra.

Además Sebas interpretó canciones "Bésame", "Para mamá" y una improvisación. Luego del show el artista tuvo una convivencia con sus seguidores para tomarse fotos y expresar todo su sentir por el apoyo.

MIRA LAS IMÁGENES:

#SebasBarcenas “no se trata de hits sino de canciones que salen del corazón” #CanciónQueLlora @soy_502 @sonymusicca pic.twitter.com/C8j0sz4euF — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 16, 2023

Esta es la #CanciónQueLlora de #SebasBarcenas @soy_502 @sonymusicca pic.twitter.com/tJ0sFI2UcD — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 16, 2023

Fanáticos hacen fila para tomarse selfies con #SebasBarcenas en la #ParedQueLlora, arte hecho por #ShartyOne @soy_502 @sonymusicca pic.twitter.com/7OiBXQVhIG — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 16, 2023

#SebasBarcenas y fans en la #ParedQueLlora @sonymusicca @soy_502 pic.twitter.com/5Ftoj6Kl7D — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 16, 2023

#SebasBarcenas y #ShartyOne #LaParedQueLlora #LacancionQueLlora @soy_502 @sonymusicca pic.twitter.com/7kXukyYGZI — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 16, 2023