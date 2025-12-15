Mineco informa que avanza la adhesión de Guatemala al tratado con Corea

-

Guatemala ha completado un paso más para la integración comercial con la República de Corea.

Guatemala avanza en el proceso de integración comercial con la República de Corea, luego de que se sancionara el Decreto 18-2025, que aprueba el Protocolo de Adhesión del país al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la nación asiática, informó el Ministerio de Economía (Mineco).

La cartera detalló que, de forma paralela, la Asamblea Nacional de Corea también concluyó su proceso interno de aprobación, lo que permite avanzar hacia la fase final para que el Protocolo cobre vigencia internacional, conforme a los procedimientos legales establecidos por las partes.

De acuerdo con Mineco, el siguiente paso será el intercambio de notificaciones diplomáticas que certifiquen el cumplimiento de los requisitos internos en ambos países.

Posteriormente, Guatemala notificará de manera simultánea a todos los Estados Parte del tratado y el Protocolo de Adhesión entrará en vigor 30 días después del intercambio de notificaciones o en la fecha que acuerden los países involucrados.

El objetivo es avanzar hacia una política comercial orientada a la diversificación de mercados. (Foto: Archivo / Soy502)

Como parte del seguimiento, se prevé que en marzo de 2026 se conforme una misión oficial para dialogar con autoridades de comercio exterior, cancillerías y congresos de la región.

Este proceso es impulsado de manera coordinada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las representaciones diplomáticas de Guatemala en Centroamérica y Corea, así como por la comisión designada por el Congreso de la República.

Según las autoridades, el objetivo es avanzar hacia una política comercial orientada a la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la oferta exportable y la atracción de inversión extranjera directa.

El pasado 19 de noviembre, el Congreso de la República aprobó el Decreto 18-2025, mediante el cual Guatemala formaliza su adhesión al Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica.

La normativa avala el instrumento jurídico que permitirá al país integrarse oficialmente a este esquema de integración económica con la nación asiática y con los Estados centroamericanos que ya lo implementan.

El tratado tiene como objetivo estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar obstáculos al intercambio de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal y ampliar las oportunidades de inversión

Asimismo, contempla el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, la creación de procedimientos eficaces para su aplicación y la solución de controversias, además de un marco de cooperación bilateral, regional y multilateral orientado a maximizar los beneficios económicos y comerciales del acuerdo.