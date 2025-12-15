Toluca vence a Tigres en una maratónica tanda de penales y es bicampeón de México

El equipo de Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano después de tumbar en el estadio Nemesio Diez 9-8 a Tigres en una maratónica tanda de penales y conquistar el título del torneo Apertura 2025.
Los felinos fueron a dar batalla al fortín de los diablos rojos, impulsados por la victoria 1-0 de la ida, pero la derrota 2-1 obligó al alargue y luego a los lanzamientos desde los once metros.
En unos 90 minutos no apto para cardíacos, Fernando Gorriarán adelantó al conjunto universitario en el minuto 14, mientras que Helinho, en el 40, y Paulo Dias, en el 52, dieron la voltereta para meter al Toluca de vuelta en la serie.
El cansancio pasó factura y las emociones escasearon en la prórroga, de manera que el monarca tuvo que definirse en la fatídica tanda de penaltis, en donde hubo hasta 24 lanzamientos para definir al monarca.
Nicolás Ibáñez, Joaquim, el guardameta Nahuel Guzmán, y Ángel Correa fueron los villanos para el conjunto visitante, mientras que por el lado local, Federico Pereira, Juan Domínguez y Luis Palomera no atinaron.
Los diablos rojos alcanzan así su título número 12 de su historia para empatar en el segundo lugar con las Chivas de Guadalajara y situarse a tan solo 4 del América, el club más laureado del balompié mexicano.