Accidente de tránsito provoca desvíos en zona 10

Una fuerte colisión ocurrió en las primeras horas de la mañana en la zona 10 capitalina.
Una colisión en zona 10 la mañana de este lunes 15, mantiene el tránsito complicado por cierres en el sector; aunque se desconocen las causas del percance, una persona falleció en el lugar.
El accidente ocurrió en la 6a. Avenida y 19 Calle Zona 10, donde se vieron involucrados un carro particular, un picop y dos motocicletas, una de ellas huyó del lugar.
Al llegar los socorristas encontraron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad en la cinta asfáltica quien ya no contaba con signos vitales.
Mientras que otra persona fue trasladada a un centro asistencial.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se puede realizar el desvío vial en la 19 calle para 8 avenida y en 6 avenida 18 calle zona 10. Asimismo, se encuentran agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulando el tránsito en el área.