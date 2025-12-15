Accidente de tránsito provoca desvíos en zona 10

Murió motorista, actualización.



Colisión de 2 motos, 1 automóvil y 1 picop en crucero de 6 avenida 19 calle zona 10.



Desvíos viales en: 19 calle para 8 avenida y en 6 avenida 18 calle zona 10.



Vía: Oficial #PoliciaMT Norma Pérez.#TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/kFLMctPut5