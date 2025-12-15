Cremas y rojos se reparten las finales juveniles del Apertura

Municipal se consagró campeón del Torneo Juvenil B (Sub-15) y Comunicaciones del Juvenil A (Sub-17) este domingo, en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya.
Los rojos se impusieron a los albos en una final dramática, en la que los escarlatas empataron el juego en el último minuto y se impusieron en la tanda de penales.
Luis López había adelantado al equipo blanco, pero Gabriel Reinoso aprovechó un despiste defensivo en la última acción del juego para empatar y alargar la definición.
En los penales, los rojos se impusieron 3-1 con una actuación soñada del guardameta Santiago Rosales, quien atajó 3 disparos rivales. El equipo campeón es dirigido por el exfutbolista Jaime Vides.
La sub-17
Antes se definió la Juvenil A, en la que Comunicaciones no tuvo muchos problemas para levantar el título al golear 4-0 a Cobán Imperial.
César Carrera (2), Andoni Jiménez y Dereck Alvarado fueron los anotadores para el sólido triunfo de los albos.