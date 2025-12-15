Versión Impresa
Cremas y rojos se reparten las finales juveniles del Apertura

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
14 de diciembre de 2025, 18:44
Liga Nacional
Los campeones juveniles del Apertura 2025. (Fotos: Nuestro Diario)

Los campeones juveniles del Apertura 2025. (Fotos: Nuestro Diario)

Municipal se consagró campeón del Torneo Juvenil B (Sub-15) y Comunicaciones del Juvenil A (Sub-17) este domingo, en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya.

Los rojos se impusieron a los albos en una final dramática, en la que los escarlatas empataron el juego en el último minuto y se impusieron en la tanda de penales.

 

 

Luis López había adelantado al equipo blanco, pero Gabriel Reinoso aprovechó un despiste defensivo en la última acción del juego para empatar y alargar la definición.

En los penales, los rojos se impusieron 3-1 con una actuación soñada del guardameta Santiago Rosales, quien atajó 3 disparos rivales. El equipo campeón es dirigido por el exfutbolista Jaime Vides.

La sub-17

Antes se definió la Juvenil A, en la que Comunicaciones no tuvo muchos problemas para levantar el título al golear 4-0 a Cobán Imperial.

César Carrera (2), Andoni Jiménez y Dereck Alvarado fueron los anotadores para el sólido triunfo de los albos.

 

 

