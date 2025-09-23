Familia queda atrapada por crecida de río en San Cristóbal Acasaguastlán

-

Según Conred más de 26 mil personas han resultado afectadas por la temporada de lluvia este año.

Bomberos Voluntarios informaron que la noche del lunes 22 de septiembre la crecida de un río en la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguastlán, dejó a una familia incomunicada.

Además, en la misma zona, la corriente arrastró un camión que estaba estacionado frente a una vivienda por aproximadamente 300 metros.

Según Conred más de 26 mil personas han resultado afectadas por la temporada de lluvia este año.



Por otro lado, el aumento del caudal del río imposibilitó el paso en el kilómetro 100 de la CA-9 Norte, en el puente conocido como Guisajo.

Como medida de seguridad, cinco personas fueron evacuadas de una vivienda cercana al río.

Emergencias en temporada de lluvia

Por su parte la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre las emergencias atendidas durante la temporada de lluvia.

Según las estadísticas acumuladas, 26,972 personas resultaron afectadas, de las cuales 5,416 fueron damnificadas y 121 permanecen albergadas.

Además, se reportan 40 personas heridas, 4 desaparecidas y 46 fallecidas. En total, 5,622 familias registraron algún tipo de afectación.

EMERGENCIAS POR LLUVIAS INCREMENTAN EN SEPTIEMBRE.



El informe detalla que 1923 viviendas se encuentran en riesgo, 323 presentan daño leve, 4,889 tienen daños moderados y 204 presentan daños severos.

Los sectores más afectados incluyen infraestructura de salud, agua y saneamiento, así como puentes, carreteras y centros educativos.