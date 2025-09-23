Intensas lluvias provocan inundaciones en Santa Rosa (videos)

Los incidentes ocurrieron durante la tarde de este 22 de septiembre.
En redes sociales circulan imágenes que muestran calles inundadas en Santa Rosa, tras las fuertes lluvias que se han registrado este lunes.
Los hechos ocurrieron en la aldea El Cerinal, ubicada en el municipio de Barberena, de mencionado departamento.
Usuarios han publicado videos indicando que las inundaciones han afectado las carreteras. Entre ellas, la conocida como la Calle Vieja El Pino.
Además, reportan correntadas en las rutas principales, aproximadamente en el kilómetro 50 de carretera a El Salvador.