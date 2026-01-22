Comunicaciones debuta con victoria sobre Achuapa, pero termina sufriendo

-

Contundente en ataque y vulnerable en defensa. Comunicaciones triunfó de visita 3-2 sobre Achuapa, en el arranque del torneo Clausura 2026 y debut del técnico chileno Marco Antonio Figueroa, pero sigue sin aprender de sus propios errores y terminó sufriendo en el Winston Pineda.

Marco el "Pitbull" Domínguez, en el minuto 12, y doblete del cubano Dayron Reyes, en el 21 y 40, rubricaron el triunfo de los albos, que sufrieron el descuento, el 1-2, por un penal del trinitense Jamal William, en el 35, y el 2-3, tras un tiroo libre de Carlos Mejía, en el 58.

La expulsión del defensor mexicano Ernesto Monreal al filo del descanso (41), dejó descompesados a los albos, y sumado a las variantes del técnico Rafael Loredo, le permitieron a los cebolleros mostrar un mejor volumen de juego y soñar con una igualdad que nunca llegó.

Al final, con susto, pero los capitalinos sacaron una victoria que, de momento, sirve para abandonar el último lugar de la tabla acumulada, a la espera de lo que haga Marquense y Guastatoya, rivales directos en esa lucha.