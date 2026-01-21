El bicampeón nacional Antigua cae goleado en su visita ante Cobán Imperial

-

Por primera vez en su historia, Antigua perdió un estreno como campeón defensor, y lo hizo por goleada 5-1 ante Cobán Imperial, en el inicio del Clausura 2026, un duelo que dejó preocupación, más allá del resultado, por el estado de salud del técnico Mauricio Tapia.

En lo deportivo, todo empezó cuesta arriba para los bicampeones, pues Janderson Pereira abrió la cuenta con un derechazo potente al minuto 4.

El capitán brasileño de los príncipes volvió a parecer en el 18, esta vez para servir a Óscar Mejía, quien se elevó en el área para vencer a Luis Morán.

"Cuilapita" firmó su doblete en el 27. Recibió un balón de Uri Amaral por la izquierda, hizo un enganche para liberarse de la marca, y definió con un remate colocado de derecha.

Antes del descanso, Tapia dio ingreso a Óscar Santis y Jostin Daly, quienes habían arrancado en el banco, pero la cosa no cambió.

Al 54, Janderson aprovechó una recuperación rápida que dejó descolocado al cuadro panzaverde, vio a Morán adelantado y se animó con un remate desde el círculo del medio campo que terminó en la red. Golazo.

El golazo desde el mediocampo de Janderson Pereira, del @CobanImperial al bicampeón Antigua GFC pic.twitter.com/zuSyLmJ7yq — Eduardo Sam Chun (@SamChun_informa) January 21, 2026

Diego Chen liquidó todo con una definición dentro del área, a pase de Marco Rivas. El descuento visitante llegó al 87, obra de Selvin Sagastume.

En cuanto a la salud de Tapia, se conoce que el técnico argentino sufrió una descompensación en el vestuario durante el descanso, por lo cual tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, acompañado por el cuerpo de bomberos y el doctor del club Antigua.

"Respeto muchísimo a Tapia, esperamos que no sea nada y esté bien de salud. Para nosotros lo más importante es eso", comentó en conferencia de prensa el estatega cobanero Martín Adrián García.