Cremas vuelven a remontar y le ganan duelo directo a Mictlán

-

Comunicaciones tuvo que trabajar otra vez más de la cuenta para venir de atrás y remontar (2-1 a Mictlán), en un partido directo por evitar la zona del descenso, en el desenlace de la séptima jornada del Clausura 2026.

MÁS FÚTBOL: El Cartaginés, de Amarini, le iguala en casa al Whitecaps en la Champions Cup

El delantero colombiano, Omar Duarte, hizo el gol del triunfo por la vía del penal a 5 minutos del final, para que los albos le saquen cuatro puntos a los conejos en esa lucha por evitar irse a la Primera División.

Palabras de Dairon Reyes anotador de nuestro primer gol ⚽️#VamosCremas pic.twitter.com/mdut96Vpsy — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 20, 2026

El cafetero tuvo su revancha en el mismo partido. Después de fallar cuatro opciones claras, asumió la responsabilidad de la pena máxima y venció a John Faust, que había sido figura, con un zurdazo raso.

Antes, el cubano Dairon Reyes inició el camino de la remontada con un golazo. Un zurdazo desde fuera del área, después de hacerse el espacio para igualar el juego, al minuto 67.

El inicio

Fue doloroso para los mitecos que habían sorprendido al 9, cuando Faust sacó largo, Douglas Romero prolongó y William Fajardo disparó de derecha desde fuera del área para cruzar al portero Fredy Pérez. Fue el único disparo a portería de los visitantes y le complicó todo el compromiso a los albos.

⚽#VamosCremas pic.twitter.com/UoPSII32ug — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 20, 2026

Los cremas tuvieron la baja de última hora de Marco Domínguez, quien se resintió físicamente. Tampoco estuvieron Rafael Morales, José Corena y José Manuel Contreras.

En cambio, José Gálvez hizo su debut en el torneo al ingresar de cambio. También sumó minutos el mexicano Gael Sandoval, criticado durante los últimos días por una supuesta indisciplina en el club.

En Mictlán, el técnico argentino Gabriel Álvarez sumó su segundo partido al frente, pero todavía no logra sacar del descenso a su equipo.