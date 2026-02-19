El Cartaginés, de Amarini, le iguala en casa al Whitecaps en la Champions Cup

El Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, resitió al poderío del Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, y le empató (0-0) en el estadio José "Fello" Meza, en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
LEE TAMBIÉN: Cobán y Municipal empatan sin goles en el duelo directo por el liderato
En un partido, con arbitraje del también chapín, Bryan López, los ticos lucieron sólidos en cada bloque para neutralizar el ataque del subcampeón de la MLS, que pese a tener la posesión de la pelota, solo pudo registrar xx remates al arco.
El astro alemán Müller, campeón del mundo en Brasil 2014, ingresó en el minuto 66, en lugar del paraguayo Andrés Cubas, pero poco pudo hacer para romper el cerrojo de los brumosos.
Villatoro y su equipo irán por la revancha la próxima semana (miércoles, a las 8: 30 p. m.) al BC Place, en Vancouver, en busca del pase para los octavos de final.