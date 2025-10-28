¡Crimen frente a escuela! Un conductor fue asesinado este lunes

Un ataque armado se produjo la tarde de este lunes en la colonia Juana de Arco, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 27 de octubre frente a una escuela en la colonia Juana de Arco, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar, constataron que el conductor de un vehículo de dos ruedas ya no contaba con signos vitales.
Esto debido a las heridas por proyectil de arma de fuego que presenta la víctima, tras ser atacado desconocidos, según indicaron los socorristas.
De momento, la víctima no ha sido identificada, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las diligencias en el lugar.